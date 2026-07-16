inter arbitri nelle intercettazioni rocchi parla di pressioni di marotta e viglione ma quelle telefonate non ci sono

Le intercettazioni dell'ex designatore degli arbitri non contengono le conversazioni tra Rocchi e i rappresentanti di Marotta e Viglione, coinvolti in presunte pressioni. La richiesta di archiviazione presentata dai legali di Rocchi e dell'Inter non è stata ancora accolta e rimane in sospeso. Le telefonate menzionate non sono state trovate nelle registrazioni disponibili. La vicenda riguarda presunti tentativi di influenzare le decisioni arbitrali e coinvolgimenti di figure di spicco nel calcio e nella federazione.

Inter-arbitri, pressioni da parte di Marotta e Viglione uomo forte della Figc. La richiesta di archiviazione del designatore Rocchi e dell’Inter resta avvolta nel mistero. E non sminuisce di un virgola quel che traspare dalle intercettazioni e dalle indagini della Procura di Milano. La stessa procura – il cui capo Marcello Viola è sfegatato tifoso dell’Inter – è stata costretta a un comunicato in cui ammette interferenze e pressioni da parte dell’Inter. Ma non è provabile che queste interferenze fossero finalizzate a incidere sulla regolarità della gara. Fatto sta che oggi il Corriere della Sera, in un articolo di Luigi Ferrarella, pubblica altre intercettazioni: “Siccome questi dell’inter ci stanno rompendo il c. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Inchiesta arbitri, Repubblica: Ci sono altre intercettazioni in cui Rocchi parla con dirigenti

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Inchiesta arbitri, la Procura di Milano archivia Rocchi e l'Inter: Nessun sistema di interferenze reddit

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