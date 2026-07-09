Le intercettazioni pubblicate rivelano pressioni sulle decisioni arbitrali e coinvolgono un ex arbitro designato come Rocchi. Le conversazioni raccolte dalla Procura di Milano mostrano tentativi di influenzare le assegnazioni delle partite. La giustizia sportiva ha dichiarato che non potrà ignorare queste intercettazioni nel procedimento in corso. La vicenda riguarda un’indagine sulla possibile manipolazione delle designazioni arbitrali nel calcio.

Una cosa è la giustizia ordinaria e un’altra quella sportiva. Il Giornale scrive dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano sulle presunte pressioni per pilotare le designazioni arbitrali. L’obiettivo da parte del designatore Rocchi (indagato per frode sportiva) era trovare arbitri graditi all’Inter. Come anche per Inter-Torino di quest’anno, Rocchi ha atteso l’ok dell’Inter per lo “sgradito” Mariani. Sono quattro le partite sotto osservazione. Il Giornale scrive che il 15 luglio la Procura di Milano stabilirà se archiviare o chiedere il processo. Ma una cosa è il filone della giustizia ordinaria, un altro è quello della giustizia sportiva che – scrive Il Giornale – non potrà ignorare le intercettazioni e le pressioni esercitate per le designazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Ilnapolista.it - Inter-arbitri, le intercettazioni documentano le pressioni su Rocchi. La giustizia sportiva non potrà ignorarle

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INCHIESTA ARBITRI, IL GIP NEGA NUOVE INTERCETTAZIONI

Notizie e thread social correlati

Rocchi indagato per frode sportiva: arbitri scelti per l’Inter e pressioni sul VARIl calcio italiano è tornato sotto i riflettori dopo che Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, è stato indagato dalla Procura di...

Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva, le accuse sull'arbitro "gradito all'Inter" e pressioni sui VarIl designatore degli arbitri delle serie A e B è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver preso parte a un episodio di frode...

Temi più discussi: Inchiesta arbitri, i desiderata dell'Inter a Rocchi: Non vogliamo quell'arbitro perché porta sf...; Inchiesta arbitri, per Rocchi nuova accusa di frode sportiva: Accordi con l'Inter. E spuntano le intercettazioni sui fischietti porta sfortuna; Arbitro scelto con consenso Inter, si allarga inchiesta con nuove intercettazioni: c'è una quarta partita; Le nuove accuse sull’Inter e gli arbitri, l’intercettazione di Rocchi su Gravina. I pm: C’era un accordo.

Inchiesta arbitri #Inter, le intercettazioni su #Rocchi: Arbitri porta sf... - X x.com

Gli arbitri, l'Inter e la scaramanzia: perché il teorema dell'accusa si sta sgretolando reddit

Inchiesta arbitri, l’ipotesi di contatti diretti tra Rocchi ed esponenti Inter. L’intercettazione: Non vogliamo quell’arbitro perché porta sfortunaArbitri graditi o meno alla società Inter. Le intercettazioni agli atti dell’indagine milanese fissano ora un punto di svolta. Rispetto alle interferenze sulle designazioni, secondo gli inquirenti, em ... ilfattoquotidiano.it

CorSera – Caso Rocchi, spunta una nuova intercettazione per Torino-Inter: Arbitri concordati con esponenti InterSpunta una nuova accusa per Gianluca Rocchi relativa ad una designazione arbitrale concordata in occasione di Torino-Inter. L'ex fischietto è ora accusato di frode sportiva ... mondonapoli.it