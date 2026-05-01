Caos arbitri ecco chi è il dirigente dell’Inter tirata in ballo nelle intercettazioni di Rocchi

Nelle ultime ore si sono fatte più chiare alcune dinamiche dell'inchiesta sugli arbitri, con nuovi dettagli emersi riguardo alla figura di Rocchi. Durante le indagini sono stati ascoltati vari interlocutori e sono state pubblicate intercettazioni che coinvolgono anche un dirigente di un club di calcio. Il nome di quest'ultimo è stato citato in relazione a conversazioni con l'ex arbitro, ma non sono ancora stati forniti dettagli sui contenuti delle conversazioni o sulle eventuali responsabilità.

Mercato Inter, non solo Bastoni: il Barcellona prova a strappare anche Lautaro Martinez dai nerazzurri. I dettagli Calciomercato Inter LIVE: Romano parla così di Goretzka e Ederson. Resta viva la pista che porta a Diaby Mercato Inter, Romano su Alajbegovic: «La possibilità di vederlo in Italia è concreta. Attenzione al Napoli» Mercato Inter, Romano fa il punto: «Nerazzurri fuori dalla corsa a Goretzka. Ederson? La cifra richiesta dall’Atalanta è troppo alta» Mercato Inter, resta viva la pista araba che porta a Diaby: per Chivu è il profilo ideale. I dettagli Inter Women, dopo la Champions c’è il colpo Le Bihan? Forte interesse per la francese della Lazio Inter Women, Bartoli suona la carica: «Non è bello stare ferme, importante consolidare il secondo posto.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caos arbitri, ecco chi è il dirigente dell’Inter tirata in ballo nelle intercettazioni di Rocchi VERGOGNATEVI! IL DERBY MILAN-INTER AFFIDATO A UN ARBITRO INTERISTA E INVECE NO… Notizie correlate Leggi anche: Rocchi intercettato, parla di arbitri graditi o meno a un dirigente Inter Juventus, caos arbitri: Rocchi indagato e si dimette, Inter coinvoltaGianluca Rocchi ha rassegnato le dimissioni dopo lo scoppio di una nuova indagine in seno alle designazioni arbitrali ed altri episodi dubbi. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Caos arbitri, ecco chi sostituirà il designatore Rocchi; Arbitri, lo scandalo continua: oltre 6 ore di interrogatori, Inter non indagata; Gianluca Rocchi indagato, ecco cosa può succedere: dallo stop alle riforme al rischio penalizzazione in classifica. Tutti gli scenari; Inchiesta arbitri, Le Iene parlano con Rocchi: Io sono trasparente. De Meo mostra i gesti per la sala Var. Arbitri nel caos, l’Aia verso il commissariamento: da qui parte il vero scontro sul futuro del calcio italianoCommissariamento è la parola del momento. E c’è un ulteriore fattore da tenere in considerazione e che potrebbe incidere nella grande partita per il futuro del calcio italiano. Il Collegio di garanzia ... ilfattoquotidiano.it Caos arbitri: chi è che bussa al VAR?Filippo Roma torna sul caos arbitri. Al centro dell'inchiesta, il caso della presunta bussata di Rocchi alla sala Var per influenzare una decisione, archiviato dal capo della Procura FIGC Giuseppe C ... iene.mediaset.it Caos arbitri , ora in diretta a leine - facebook.com facebook Simone Inzaghi: “L’inchiesta arbitri mi ha scioccato, l’ #Inter ha perso parecchi punti per errori arbitrali” Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico dell’Inter si è soffermato anche sul caos arbitri #Inzaghi #Sportitalia x.com