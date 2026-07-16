Inter-arbitri nelle intercettazioni Rocchi parla di pressioni di Marotta e Viglione Figc ma quelle telefonate non ci sono

Da ilnapolista.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle intercettazioni non sono state trovate telefonate tra Rocchi, il designatore arbitrale, e Marotta o Viglione della Figc, che secondo alcune indiscrezioni avrebbero esercitato pressioni. Rocchi avrebbe parlato di pressioni da parte di Marotta e Viglione, ma le conversazioni menzionate non sono state individuate. La richiesta di archiviazione riguardante Rocchi e l’Inter resta ancora senza una spiegazione ufficiale.

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Inter-arbitri, pressioni da parte di Marotta e Viglione uomo forte della Figc. La richiesta di archiviazione del designatore Rocchi e dell’Inter resta avvolta nel mistero. E non sminuisce di un virgola quel che traspare dalle intercettazioni e dalle indagini della Procura di Milano. La stessa procura – il cui capo Marcello Viola è sfegatato tifoso dell’Inter – è stata costretta a un comunicato in cui ammette interferenze e pressioni da parte dell’Inter. Ma non è provabile che queste interferenze fossero finalizzate a incidere sulla regolarità della gara. Fatto sta che oggi il Corriere della Sera, in un articolo di Luigi Ferrarella, pubblica altre intercettazioni: “Siccome questi dell’inter ci stanno rompendo il c. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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