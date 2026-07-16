Nelle intercettazioni non sono state trovate telefonate tra Rocchi, il designatore arbitrale, e Marotta o Viglione della Figc, che secondo alcune indiscrezioni avrebbero esercitato pressioni. Rocchi avrebbe parlato di pressioni da parte di Marotta e Viglione, ma le conversazioni menzionate non sono state individuate. La richiesta di archiviazione riguardante Rocchi e l’Inter resta ancora senza una spiegazione ufficiale.

Inter-arbitri, pressioni da parte di Marotta e Viglione uomo forte della Figc. La richiesta di archiviazione del designatore Rocchi e dell’Inter resta avvolta nel mistero. E non sminuisce di un virgola quel che traspare dalle intercettazioni e dalle indagini della Procura di Milano. La stessa procura – il cui capo Marcello Viola è sfegatato tifoso dell’Inter – è stata costretta a un comunicato in cui ammette interferenze e pressioni da parte dell’Inter. Ma non è provabile che queste interferenze fossero finalizzate a incidere sulla regolarità della gara. Fatto sta che oggi il Corriere della Sera, in un articolo di Luigi Ferrarella, pubblica altre intercettazioni: “Siccome questi dell’inter ci stanno rompendo il c. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Ilnapolista.it - Inter-arbitri, nelle intercettazioni Rocchi parla di pressioni di Marotta e Viglione (Figc) ma quelle telefonate non ci sono

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inchiesta arbitri, Repubblica: Ci sono altre intercettazioni in cui Rocchi parla con dirigenti

Notizie e thread social correlati

Inter-arbitri, nelle intercettazioni Rocchi parla di pressioni di Marotta e Viglione ma quelle telefonate non ci sonoLe intercettazioni dell'ex designatore degli arbitri non contengono le conversazioni tra Rocchi e i rappresentanti di Marotta e Viglione, coinvolti...

Inter-arbitri, le intercettazioni documentano le pressioni su Rocchi. La giustizia sportiva non potrà ignorarleLe intercettazioni pubblicate rivelano pressioni sulle decisioni arbitrali e coinvolgono un ex arbitro designato come Rocchi.

Temi più discussi: Inchiesta arbitri, i desiderata dell'Inter a Rocchi: Non vogliamo quell'arbitro perché porta sf...; Caso arbitri, nelle intercettazioni spuntano gli arbitri portasfortuna; Inchiesta arbitri, nel mirino della magistratura una quarta partita. Per i pm frode sportiva in concorso; Milano, inchiesta arbitri: Inter indagata e nel contempo archiviata. I pm: Interferenze su Rocchi, ma non c'è reato.

Inchiesta arbitri, nelle intercettazioni sull’ #Inter spunta pure la sfiga: non solo gradimento, contava anche la scaramanzia Un dettaglio quasi surreale si aggiunge al quadro dell'indagine di Milano sulle designazioni gradite ai nerazzurri: tra i motivi per cui un x.com

Inchiesta arbitri, la Procura di Milano archivia Rocchi e l'Inter: Nessun sistema di interferenze reddit

Inter-arbitri, nelle intercettazioni Rocchi parla di pressioni di Marotta e Viglione ma quelle telefonate non ci sonoLa Procura chiede l'archiviazione (decisione misteriosa) e il Corsera pubblica altre intercettazioni. Pressioni interiste anche per Open Var ... ilnapolista.it

Inter e arbitri: nuove rivelazioni sull'inchiesta della Procura di MilanoNuove intercettazioni rivelano presunte interferenze dell'Inter nelle designazioni arbitrali. Gianluca Rocchi al centro dell'inchiesta. notizie.it