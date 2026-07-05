Privacy a scuola | il Garante interviene su intelligenza artificiale e registro elettronico

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato la Relazione 2025, dedicando attenzione alla privacy nelle scuole. La relazione evidenzia come l'uso dell'intelligenza artificiale e del registro elettronico coinvolga la gestione dei dati di studenti e personale. Il documento analizza le modalità di trattamento delle informazioni e le misure di tutela adottate nelle istituzioni scolastiche.

La privacy a scuola è ormai un tema che riguarda ogni giorno famiglie, docenti e dirigenti. La Relazione 2025 del Garante per la protezione dei dati personali dedica ampio spazio al mondo dell'istruzione, con un'attenzione particolare all'intelligenza artificiale, al registro elettronico e alla gestione dei dati di studenti e personale. Non si tratta più solo di graduatorie o comunicazioni alle famiglie: la scuola digitale porta con sé nuove responsabilità, soprattutto quando i protagonisti sono minori.Intelligenza artificiale, quali garanzie per la scuolaIl Garante ha dato parere favorevole allo schema di decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito su un servizio digitale basato sull'IA, collegato alla Piattaforma Unica. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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