Intelligenza artificiale e adolescenti | arrivano le notifiche per i genitori su Meta in caso di dialoghi a rischio

Da orizzontescuola.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Meta ha annunciato che introdurrà notifiche ai genitori quando i minori interagiscono con assistenti virtuali su piattaforme, se le conversazioni contengono contenuti a rischio come pensieri di autolesionismo. Finora, i messaggi scambiati tra adolescenti e assistenti virtuali rimanevano sui server senza avviso agli adulti. La funzione mira a segnalare comportamenti potenzialmente dannosi, ma non è ancora chiara la tempistica di implementazione o le modalità di attivazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Immaginiamo un adolescente che, da solo nella sua stanza, decide di confidare paure profonde a un assistente virtuale. Cosa succede se i messaggi digitati nascondono pensieri di autolesionismo? Fino a ieri la conversazione rimaneva chiusa nei server. La società Meta ha annunciato nelle ultime ore una novità pensata per aiutare le famiglie: un sistema di allerta diretto per intercettare i segnali di disagio estremo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Come nasce l'Intelligenza Artificiale: la storia completa spiegata in modo semplice

Video Come nasce l'Intelligenza Artificiale: la storia completa spiegata in modo semplice

Notizie e thread social correlati

Tra bufale, intelligenza artificiale e cyberbullismo: 9 adolescenti su 10 a rischio sui social. Ma le famiglie italiane non lo sannoUna ricerca rivela che il 90% degli adolescenti italiani sono a rischio sui social a causa di bufale, intelligenza artificiale e cyberbullismo.

Ora i genitori possono vedere cosa chiedono i loro figli all’intelligenza artificiale: l’update di MetaMeta ha introdotto una nuova funzione di parental control che permette ai genitori di vedere le domande che i loro figli pongono all'intelligenza...

Temi più discussi: Tra bufale, intelligenza artificiale e cyberbullismo: 9 adolescenti su 10 a rischio sui social. Ma le famiglie italiane non lo sanno; Limitare la memoria dei Chatbot per i più piccoli; Crescere con l'Intelligenza Artificiale: quali gli impatti sul cervello nell'infanzia; Un adolescente su 2 si confida con l'IA sulla scuola.

intelligenza artificiale e adolescentiMeta AI e adolescenti: arrivano nuovi alert per i genitoriMeta estende i controlli su Meta AI: alert ai genitori, più limiti per i minori e nuove misure contro conversazioni su suicidio e autolesionismo. chiccheinformatiche.com

intelligenza artificiale e adolescentiMeta AI avviserà i genitori per le chat su suicidio e autolesionismoNuove protezioni per gli adolescenti che usano Meta AI: i genitori saranno avvisati in caso di conversazioni su suicidio o autolesionismo. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web