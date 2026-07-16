Intelligenza artificiale e adolescenti | arrivano le notifiche per i genitori su Meta in caso di dialoghi a rischio

Meta ha annunciato che introdurrà notifiche ai genitori quando i minori interagiscono con assistenti virtuali su piattaforme, se le conversazioni contengono contenuti a rischio come pensieri di autolesionismo. Finora, i messaggi scambiati tra adolescenti e assistenti virtuali rimanevano sui server senza avviso agli adulti. La funzione mira a segnalare comportamenti potenzialmente dannosi, ma non è ancora chiara la tempistica di implementazione o le modalità di attivazione.

Immaginiamo un adolescente che, da solo nella sua stanza, decide di confidare paure profonde a un assistente virtuale. Cosa succede se i messaggi digitati nascondono pensieri di autolesionismo? Fino a ieri la conversazione rimaneva chiusa nei server. La società Meta ha annunciato nelle ultime ore una novità pensata per aiutare le famiglie: un sistema di allerta diretto per intercettare i segnali di disagio estremo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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