Ora i genitori possono vedere cosa chiedono i loro figli all’intelligenza artificiale | l'update di Meta

Da fanpage.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Meta ha introdotto una nuova funzione di parental control che permette ai genitori di vedere le domande che i loro figli pongono all'intelligenza artificiale. Questa novità consente di monitorare i temi delle richieste inviate dagli account collegati ai minori. L'aggiornamento mira a offrire strumenti di supervisione più diretti e trasparenti nell'uso delle piattaforme digitali da parte dei più giovani. La funzione è stata aggiunta recentemente alla piattaforma.

Meta ha inserito una nuova funzione dedicata al parental control: è possibile controllare i temi delle domande fatte all'intelligenza artificiale dagli account collegati come figli. Questa opzione rientra in un dibattito molto largo sulla presenza dei minori sulle piattaforme.🔗 Leggi su Fanpage.it

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