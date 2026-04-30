Ora i genitori possono vedere cosa chiedono i loro figli all’intelligenza artificiale | l'update di Meta

Meta ha introdotto una nuova funzione di parental control che permette ai genitori di vedere le domande che i loro figli pongono all'intelligenza artificiale. Questa novità consente di monitorare i temi delle richieste inviate dagli account collegati ai minori. L'aggiornamento mira a offrire strumenti di supervisione più diretti e trasparenti nell'uso delle piattaforme digitali da parte dei più giovani. La funzione è stata aggiunta recentemente alla piattaforma.

Meta ha inserito una nuova funzione dedicata al parental control: è possibile controllare i temi delle domande fatte all'intelligenza artificiale dagli account collegati come figli. Questa opzione rientra in un dibattito molto largo sulla presenza dei minori sulle piattaforme.🔗 Leggi su Fanpage.it Jane Austen's Persuasion | Deep Dive Omnibus Series Notizie correlate L’Intelligenza Artificiale scopre due nuove specie di uccelli in Amazzonia analizzando il loro cantoGrazie all’Intelligenza Artificiale e all’analisi dei canti, gli scienziati hanno scoperto che un uccello amazzonico è in realtà cinque specie... Claude AI down: cosa sta succedendo all’Intelligenza Artificiale di AnthropicQuesta mattina il chatbot Claude AI di Anthropic ha smesso di funzionare regolarmente. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Meta, i genitori ora possono vedere le conversazioni degli adolescenti con l'IA; Meta cambia il controllo parentale: ora i genitori possono vedere cosa chiedono i figli all’AI; Nuova funzione Meta: ora i genitori potranno sapere cosa chiedono i figli all’AI; La Turchia vieta i social ai minori di 15 anni. E Meta permette ai genitori di leggere le conversazioni dei propri figli con l'intelligenza artificiale. Ora i genitori possono vedere cosa chiedono i loro figli all’intelligenza artificiale: l’update di MetaMeta ha inserito una nuova funzione dedicata al parental control: è possibile controllare i temi delle domande fatte all'intelligenza artificiale dagli ... fanpage.it Nuova funzione Meta: ora i genitori potranno sapere cosa chiedono i figli all’AIScopri la nuova funzione Meta AI: controllo genitori su Instagram e più sicurezza per gli adolescenti online con la supervisione delle chat AI. libero.it #Eventi #attualità #calciosport Super & Santos si sposta a Meta: una serata tra cultura, impegno sociale e identità napoletana - facebook.com facebook Meta ha annunciato una collaborazione con la startup spaziale Overview Energy per garantire l’approvvigionamento di energia solare ai propri data center. L’iniziativa si inserisce nel contesto della crescente domanda energetica x.com