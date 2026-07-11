Tra bufale intelligenza artificiale e cyberbullismo | 9 adolescenti su 10 a rischio sui social Ma le famiglie italiane non lo sanno

Una ricerca rivela che il 90% degli adolescenti italiani sono a rischio sui social a causa di bufale, intelligenza artificiale e cyberbullismo. Le famiglie italiane spesso non sono consapevoli di questi rischi, anche se i giovani trascorrono molto tempo navigando da soli in ambienti digitali come TikTok e Instagram, spesso con cuffie. La maggior parte degli adolescenti si isola nelle proprie stanze, senza conoscere pienamente i pericoli che possono incontrare online.

Scrollare la home di TikTok o Instagram in cameretta sembra un passatempo innocuo. I ragazzi si chiudono nella loro stanza, mettono le cuffie e si immergono nel proprio spazio digitale privato. Eppure, dietro a quei video divertenti si nasconde un ambiente pieno di trappole quotidiane. L’ultimo report della Commissione Europea porta alla luce un dettaglio allarmante: prendendo in esame gli ultimi tre mesi, soltanto il 10% dei giovani ha navigato senza imbattersi in contenuti angoscianti o dannosi. Tutti gli altri hanno dovuto fare i conti con il lato oscuro della rete. A guidare la lista delle insidie ci sono i pericoli più sfuggenti, quelli pensati appositamente per ingannare la mente. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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