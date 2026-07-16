Integrare non è privilegiare il diverso

Da ilgiornale.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bologna, la giunta Lepore ha deciso di offrire agevolazioni sui mezzi pubblici a specifiche categorie di immigrati. La decisione ha suscitato discussioni pubbliche e opinioni contrastanti. La misura riguarda esclusivamente alcune categorie di immigrati e mira a facilitare l’accesso ai trasporti pubblici. La proposta è stata oggetto di commenti da parte di vari rappresentanti e cittadini. La questione si inserisce nel dibattito locale sulle politiche di integrazione e servizi pubblici.

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Gentile Direttore Feltri, abito a Bologna e in questi giorni si discute molto della decisione della giunta Lepore di introdurre agevolazioni sui mezzi pubblici destinate ad alcune categorie di immigrati. Molti cittadini, invece, continuano a pagare biglietti sempre più cari per andare al lavoro, all'università o in ospedale. Lei cosa ne pensa? È una scelta giusta oppure rischia di creare disparità tra chi vive nella stessa città? Giovanni Fabbri Bologna Caro Giovanni, non è la prima volta che assistiamo a provvedimenti di questo genere e temo che non sarà nemmeno l'ultima. Il punto, infatti, non è il costo di un biglietto dell'autobus. Il punto è il principio che si afferma attraverso scelte come questa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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