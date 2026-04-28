Campobasso | lingua e lavoro il nuovo ponte per integrare i migranti

A Campobasso, Cgil e la Società Dante Alighieri hanno avviato un corso di lingua italiana rivolto ai migranti. L’iniziativa mira a facilitare l’integrazione attraverso l’apprendimento della lingua, offrendo un'opportunità di formazione ai partecipanti. Il percorso formativo rappresenta un intervento concreto per migliorare le possibilità di inserimento lavorativo e sociale di chi si trova in Italia da poco tempo.

? Cosa sapere Cgil e Società Dante Alighieri avviano corso di lingua italiana per migranti a Campobasso.. Il percorso formativo di due mesi mira all'integrazione lavorativa con consegna attestati il 20 giugno.. Ieri, 27 aprile, presso la sede della Camera del Lavoro del Molise a Campobasso, sono iniziate le lezioni del corso base di lingua italiana destinato ai migranti, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra la Società Dante Alighieri e la Cgil. L’apertura delle classi ha il coinvolgimento diretto di figure chiave per il territorio: alla cerimonia hanno partecipato la Presidente della Società Dante Alighieri, Angioletta Iavasile, insieme al Segretario Generale della CdLT, Paolo De Socio, e all’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso, Bibiana Chierchia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campobasso: lingua e lavoro, il nuovo ponte per integrare i migranti Notizie correlate Ponte sullo Stretto, Tardino: "Componente strategica per integrare la Sicilia nella rete trans-europea"Il commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale del mare occidentale dell'isola ha espresso parevole favorevoli per l'infrastruttura... Integrare la formazione scolastica e l'attività sportiva, nasce il nuovo Liceo Scientifico SportivoA partire da settembre, a Misano Adriatico prenderà il via il nuovo Liceo Scientifico Sportivo, un progetto educativo che integra in modo strutturato... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Veleno artigianale da semi di ricino: la nuova pista nel caso di Campobasso; Le ultime. Squadra al lavoro, inibizione per Patti e multa alla società; Vuoi lavorare nella scuola grazie agli interpelli? Per questo anno scolastico è ancora possibile... (aggiornato); Telemolise, debutta il Tg LIS realizzato da quattro giovani con disabilità. C’è Posto per Te arriva a Campobasso: lavoro e opportunità per i cittadini del MoliseCampobasso, 16 settembre 2025 - Grande partecipazione in Piazza della Vittoria a Campobasso per la tappa molisana del tour nazionale C’è Posto per Te, promosso da Sviluppo Lavoro Italia, in ... ilgiornale.it Primo maggio: Campobasso-Bojano, la Festa del Lavoro nella parrocchia di San Giuseppe ArtigianoL’arcidiocesi di Campobasso-Bojano e l’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro invitano tutta la comunità a partecipare alla Festa del Lavoro del 1° maggio 2025, che si terrà presso la parrocchia di ... agensir.it Cronaca. Madre e figlia avvelenate a Campobasso, sotto esame il cellulare dell'altra figlia Alice - facebook.com facebook #Campobasso Le donne avvelenate dalla ricina. Tra le ipotesi quella della somministrazione del veleno in due tempi. Entrano nell’indagine delle flebo somministrate alle vittime in casa da un amico. x.com