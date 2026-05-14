Rivoluzione crypto arriva Cryptosmart | è il primo exchange italiano a integrare il regime amministrato

Cryptosmart, piattaforma di scambio di criptovalute interamente italiana e controllata dalla Banca Popolare di Cortona, ha annunciato di aver integrato il Regime Fiscale Amministrato nella propria piattaforma. Questa novità consente agli utenti di gestire direttamente il rapporto con l’Agenzia delle Entrate senza costi aggiuntivi. È la prima volta che un exchange italiano offre questa funzionalità, che permette di semplificare le procedure fiscali legate alle operazioni con criptovalute.

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Cryptosmart, exchange di criptovalute 100% italiano partecipato dalla Banca Popolare di Cortona, diventa il primo exchange in Italia a integrare gratuitamente il Regime Fiscale Amministrato all’interno della propria piattaforma, gestendo direttamente il rapporto tra utente e Agenzia delle Entrate. L’exchange italiano, partecipato dalla Banca Popolare di Cortona, diventa il primo in Italia a integrare nativamente la funzione di sostituto d’imposta sulle plusvalenze in criptovalute. Il bacino potenziale è di 2.8 milioni di italiani. Come funziona. Già da oggi gli utenti possono aprire a costo zero un conto in regime amministrato direttamente sulla piattaforma che, così, oltre a fungere da custodia degli asset digitali, diventa anche sostituto d’imposta sulle plusvalenze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Rivoluzione crypto, arriva Cryptosmart: è il primo exchange italiano a integrare il regime amministrato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Rivoluzione criptovalute, Cryptosmart è il primo exchange con regime amministrato Virtune Expands in Poland with First-Ever Crypto Index ETP on the Warsaw Stock Exchange- Warsaw, April 8, 2026 – Virtune, the Swedish regulated crypto asset manager, today announces the listing of the Virtune Coinbase 50 Index ETP on... Si parla di: Cryptosmart è il primo exchange in Italia a integrare il regime amministrato: tasse su cripto in automatico e gratis. Rivoluzione criptovalute, Cryptosmart è il primo exchange con regime amministratoLa rivoluzione in materia di fisco e criptovalute parte dall’italiana Cryptosmart: per la prima volta, un exchange agisce come un vero e proprio sostituto d’imposta,, calcolando e versando ... quifinanza.it Cryptosmart è il primo exchange in Italia a integrare il regime amministrato: tasse su cripto in automatico e gratisRivoluzione crypto. Cryptosmart diventa il primo exchange italiano a integrare il regime amministrato: al via il sistema che automatizza gratuitamente il pagamento delle tasse sulle criptovalute. corrierenazionale.it