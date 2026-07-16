Una persona ha riferito di mangiare poco senza perdere peso, sentirsi stanca dopo i pasti, desiderare spesso dolci e avere problemi di pancia persistenti nonostante l’attenzione alla dieta. Questi sintomi sono stati collegati a una condizione nota come insulino-resistenza, caratterizzata da una ridotta sensibilità all’insulina nel corpo. La condizione può influenzare il metabolismo e portare a difficoltà nel perdere peso, oltre a causare affaticamento e alterazioni digestive.

«Mangio poco, eppure non dimagrisco.» «Dopo pranzo mi sento sempre stanca.» «Ho continuamente voglia di dolci.» «La pancia non va via, anche se sto attenta.» Queste sono alcune delle frasi che ascolto più spesso nel mio studio. Molte persone pensano di avere poca forza di volontà o di “sbagliare qualcosa”. In realtà, in alcuni casi, dietro questi segnali può esserci una condizione molto diffusa ma ancora poco conosciuta: l’insulino-resistenza. Cos’è l’insulina?. L’insulina è un ormone prodotto dal pancreas che ha un compito fondamentale: permettere al glucosio presente nel sangue di entrare nelle cellule, dove verrà utilizzato per produrre energia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Insulino-resistenza: molto più di una questione di zucchero. Ecco cosa succede davvero nel nostro corpo

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