Perché questo caldo anomalo è più dannoso di quello estivo Cosa succede nel nostro corpo

Da quotidiano.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le temperature hanno raggiunto livelli elevati in anticipo rispetto alla stagione estiva, causando fastidi e rischi maggiori per la salute. Il corpo umano, infatti, non ha ancora avuto modo di adattarsi a questo caldo precoce. La sensazione di disagio si manifesta con sudorazione intensa, affaticamento e malessere, poiché i meccanismi di regolazione termica sono meno efficaci. La situazione si verifica prima che il corpo abbia sviluppato le capacità di adattamento tipiche del periodo estivo.

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Roma, 28 maggio 2026m – Non è allarmismo, ma scienza. Il caldo precoce è più insidioso del "solito caldo estivo" perché arriva quando il corpo non ha ancora avuto il tempo di adattarsi. Entrare in mare aiuta a capirlo meglio. Se l’acqua è fredda e ci si immerge lentamente, il corpo si abitua: prima i piedi, poi le gambe, poi il respiro si regolarizza. Se invece ci si tuffa di colpo, arriva lo shock termico: il respiro si blocca, il cuore accelera, il corpo reagisce in emergenza. Con il caldo precoce succede qualcosa di simile, ma al contrario. Non è solo una questione di gradi: è il fatto che l’organismo non ha ancora avuto il tempo di adattarsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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