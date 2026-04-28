Per molte persone il caffè è parte integrante della routine quotidiana, rappresentando un momento di pausa e socializzazione. Un’intera giornata può ruotare intorno a questa bevanda, che viene consumata più volte al giorno. Recentemente si è parlato degli effetti di smettere di assumere caffè, analizzando cosa accade al corpo nel corso di un mese senza questa bevanda.

Per milioni di persone nel mondo il caffè rappresenta molto di più di una bevanda da consumare al mattino: si tratta, infatti, di un rituale quotidiano, di una pausa mentale e di un ritrovo sociale. Alcune volte basta solo l’idea di prendere una tazzina di caffè per affrontare meglio la giornata. Eppure, il caffè non è una bevanda come le altre e infatti contiene al suo interno un composto attivo chiamato caffeina. Questa molecola riesce a stimolare il sistema nervoso centrale e l’attenzione, riducendo temporaneamente sonno e sensazioni di stanchezza. Ma cosa succede se si decide di eliminare completamente questa bevanda per 30 giorni dalla...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - 30 giorni senza caffè, cosa succede davvero al nostro corpo?

Il Caffè Senza Zucchero Fa Davvero Bene alla Circolazione La Risposta dei Medici nel 2026

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