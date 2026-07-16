InsideUsa-L’insalata Trump e un’epidemia di diarrea

Notizia in breve

Un episodio di diarrea ha coinvolto l’ex presidente durante un evento pubblico. Secondo fonti, ha avuto bisogno di assistenza medica e ha lasciato il palco in fretta. La notizia si è diffusa sui social e sui media, generando molte discussioni. Non ci sono dettagli ufficiali sulle sue condizioni di salute o su eventuali interventi medici. L’incidente ha attirato l’attenzione dei presenti e degli spettatori online.