Negli Stati Uniti si registrano migliaia di casi di diarrea acuta causati da un’epidemia di ciclosporiasi, un’infezione intestinale provocata da un parassita. Le autorità sanitarie stanno monitorando la diffusione dell’infezione, che si manifesta con attacchi improvvisi e intensi di diarrea. Finora non sono stati segnalati decessi, ma il numero di persone colpite continua a crescere. Le persone colpite sono state invitate a consultare un medico e a seguire le indicazioni sanitarie.

Da alcuni giorni negli Stati Uniti migliaia di persone soffrono di attacchi forti e fulminanti di diarrea a causa di un’epidemia di ciclosporiasi, un’infezione intestinale causata da un parassita. Gli stati interessati sono più di 30 con una quantità crescente di casi confermati, decine di volte quelli che vengono solitamente registrati in un anno. Le autorità sanitarie sono ancora al lavoro per ricostruire la fonte iniziale della contaminazione, ma i tagli decisi dal governo di Donald Trump alle agenzie che se ne occupano stanno rendendo più difficili le attività di analisi e di contenimento. Dal momento dell’ingestione del parassita possono passare fino a due settimane prima che si manifesti qualche sintomo, di conseguenza diventa molto difficile ricostruire la causa della contaminazione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Negli Stati Uniti c’è un’epidemia di diarrea acuta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Are Data Centers The Cause Of EXPLOSIVE Diarrhea

Notizie e thread social correlati

‘Lionel Messi è stato fondamentale per la crescita del calcio negli Stati Uniti. È un punto di riferimento per gli avversari della MLS, mentre scoprono cosa significa competere veramente’ Mauricio Pochettino su come Messi sta alzando gli standard negli Stati UnitiLionel Messi ha avuto un ruolo importante nello sviluppo del calcio negli Stati Uniti, diventando un punto di riferimento per le squadre avversarie...

Le foto del viaggio di Carlo III negli Stati Uniti Durante il suo viaggio di quattro giorni negli Stati Uniti, il re ha partecipato a diversi eventi pubblici e incontri ufficiali.

Temi più discussi: Punto e a capo | C’è stato un nuovo attacco degli Stati Uniti in Iran; Trump e la squalifica revocata a Balogun: Sì, con Infantino ho parlato io. Il rosso non c'era, l'arbitro è sospetto. Ira della Uefa: Superata una linea rossa. Il presidente Fifa: I nostri organi sono indipendenti. Respinto il ricorso del Belgio; La Florida non ha mai eseguito così tante condanne a morte; Tra il Papa e Trump le divergenze ci sono. Ma Leone XIV ama gli Stati Uniti.

Concordo in pieno su questo punto. L' #Italia è un esempio a livello globale per l' #AltaVelocità grazie agli effetti della competizione, con grabde frequenza, prezzi più bassi e moltissimi treni nuovi. Negli Stati Uniti, dove ero anche settimana scorsa a discutere i x.com

Caffè yemenita, negli Stati Uniti è boom delle coffeehouse arabe. In Italia? Un piacere ancora per pochiDalle notti senza alcol ai locali aperti fino all’alba: negli Stati Uniti le coffeehouse yemenite crescono del 50 percento, trasformando il caffè in un rito sociale e culturale. Tra spezie, tè e atmos ... corriere.it

Fentanyl: perché negli Stati Uniti è un'emergenza e in Italia no - Focus.itIl fentanyl devasta gli Stati Uniti ma l'Italia resiste. Scopri le differenze nei sistemi sanitari e il piano nazionale per evitare la crisi. focus.it