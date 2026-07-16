Il film di Danny Boyle sarà il film d’apertura della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel 2026. La manifestazione si svolgerà come di consueto nel mese di settembre. La scelta è stata comunicata dalla Biennale, che ha reso noto il programma ufficiale dell’evento. La proiezione inaugurerà la rassegna, che si protrarrà per circa due settimane. Nessun altro dettaglio sui contenuti del film è stato ancora diffuso.

Sarà un inizio travolgente per la 83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La Biennale ha annunciato ufficialmente che sarà Ink, l’attesissimo nuovo lungometraggio del premio Oscar Danny Boyle (Trainspotting, The Millionaire), ad aprire il festival il prossimo 2 settembre con una prestigiosa proiezione nella Sala Grande del Palazzo del Cinema sul Lido. Prodotto da StudioCanal, Media Res e House Productions, il film si concentra sulla figura del magnate dei media Rupert Murdoch, interpretato per l’occasione da Guy Pearce. Al suo fianco brilla un cast straordinario che include Jack O’Connell nei panni dello spregiudicato direttore del quotidiano The Sun, Larry Lamb, e Claire Foy nel ruolo di Jules Davies. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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© Universalmovies.it - Ink di Danny Boyle sarà il film d’apertura di Venezia 2026

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