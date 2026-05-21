Addio agli A-4 della Fuerza Aérea Argentina i temerari della guerra delle Falkland
L’Argentina ha ritirato dal servizio gli ultimi aerei da combattimento A-4 Fightinghawk utilizzati dalla Fuerza Aérea. Questi velivoli, parte della flotta militare, sono stati impiegati negli anni in operazioni e esercitazioni. La decisione di dismettere gli aeromobili segue un processo di aggiornamento e rinnovo delle forze armate. La fine dell’uso di questi aerei segna la conclusione di un’epoca per l’aeronautica militare del paese, che ha avuto un ruolo durante la guerra delle Falkland.
L’ Argentina ritira dal servizio gli ultimi esemplari dei suoi A-4 Fightinghawk, le versioni modernizzate dei venerabili A-4 Skyhawk che hanno prestato servizio per oltre sei decenni nella Fuerza Aérea Argentina, gli aerei d’attacco al suolo che sono passati alla storia per le temerarie missioni a bassa quota condotte durante la Guerra delle Falkland nel lontano 1982. Questo ritiro definitivo coincide con l’introduzione dei nuovi cacciabombardieri F-16 Fighting Falcon come “ nuovo caccia ” dell’Aviazione argentina, da anni al centro di un programma di “profondo rinnovamento” delle capacità operative che ora coincide con i “venti di cambiamento” che minacciano stravolgimenti strategici e riscatto per le Isole Malvinas. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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