Addio agli A-4 della Fuerza Aérea Argentina i temerari della guerra delle Falkland

Da it.insideover.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Argentina ha ritirato dal servizio gli ultimi aerei da combattimento A-4 Fightinghawk utilizzati dalla Fuerza Aérea. Questi velivoli, parte della flotta militare, sono stati impiegati negli anni in operazioni e esercitazioni. La decisione di dismettere gli aeromobili segue un processo di aggiornamento e rinnovo delle forze armate. La fine dell’uso di questi aerei segna la conclusione di un’epoca per l’aeronautica militare del paese, che ha avuto un ruolo durante la guerra delle Falkland.

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L’ Argentina ritira dal servizio gli ultimi esemplari dei suoi A-4 Fightinghawk, le versioni modernizzate dei venerabili A-4 Skyhawk che hanno prestato servizio per oltre sei decenni nella Fuerza Aérea Argentina, gli aerei d’attacco al suolo che sono passati alla storia per le temerarie missioni a bassa quota condotte durante la Guerra delle Falkland nel lontano 1982. Questo ritiro definitivo coincide con l’introduzione dei nuovi cacciabombardieri F-16 Fighting Falcon come “ nuovo caccia ” dell’Aviazione argentina, da anni al centro di un programma di “profondo rinnovamento” delle capacità operative che ora coincide con i “venti di cambiamento” che minacciano stravolgimenti strategici e riscatto per le Isole Malvinas. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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