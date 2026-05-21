Addio agli A-4 della Fuerza Aérea Argentina i temerari della guerra delle Falkland

L’Argentina ha ritirato dal servizio gli ultimi aerei da combattimento A-4 Fightinghawk utilizzati dalla Fuerza Aérea. Questi velivoli, parte della flotta militare, sono stati impiegati negli anni in operazioni e esercitazioni. La decisione di dismettere gli aeromobili segue un processo di aggiornamento e rinnovo delle forze armate. La fine dell’uso di questi aerei segna la conclusione di un’epoca per l’aeronautica militare del paese, che ha avuto un ruolo durante la guerra delle Falkland.

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