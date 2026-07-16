Thomas Tuchel ha espresso delusione dopo la sconfitta della sua squadra contro l'Argentina, sottolineando che sono stati concessi troppi cross e occasioni dopo aver ottenuto il vantaggio. Ha affermato di capire le critiche ricevute, evidenziando come la squadra non sia riuscita a far girare bene la palla nel corso della partita. La sua analisi si concentra sulle difficoltà nel gestire la fase offensiva e sulla difesa, che ha permesso all'avversario di creare molte opportunità.

Delusione per Thomas Tuchel dopo la sconfitta della sua Inghilterra contro l'Argentina: "Non abbiamo fatto girare la palla, concedendo troppi cross e occasioni. Dopo aver segnato, non abbiamo mantenuto lo stesso livello", ammette il ct dei Tre Leoni., "Non riuscivamo più a conquistare palloni, eravamo sempre più passivi. Non era un problema strutturale, ma la partita è cambiata completamente. Capisco che queste discussioni su di me siano in corso e che a fine gara ci sono milioni di allenatori che ne sanno più di me", ha aggiunto Tuchel. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Inghilterra, Tuchel deluso: "Concesso troppo dopo il vantaggio, capisco le critiche"

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Tuchel Cost England A World Cup Final!

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