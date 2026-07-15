Dopo la vittoria dell’Inghilterra contro la Norvegia nei quarti di finale della Coppa del Mondo, si sono verificati scontri tra l’allenatore e il centrocampista. Secondo fonti, le tensioni sono nate a seguito di alcune critiche rivolte all’interprete del ruolo di mediano. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici del confronto o sulle eventuali conseguenze. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’ambiente sportivo senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: La vittoria dell’Inghilterra sulla Norvegia nei quarti di finale della Coppa del Mondo ha attirato l’attenzione sulla dinamica tra l’allenatore Thomas Tuchel e il centrocampista Jude Bellingham. Piuttosto che una semplice celebrazione della vittoria ai supplementari sugli scandinavi, le conferenze stampa post partita a Miami hanno evidenziato una chiara differenza di prospettiva tra allenatore e giocatore riguardo alla prestazione dell’Inghilterra. Gli attriti sono iniziati subito dopo il fischio finale di Miami. Nonostante la doppietta di Bellingham abbia portato l’Inghilterra al traguardo, Tuchel è stato brutalmente onesto nella sua intervista post partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Thomas Tuchel e Jude Bellingham hanno litigato dopo le critiche all’Inghilterra?

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