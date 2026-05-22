Reinhold Messner parla della rottura coi 4 figli dopo aver concesso parte dell' eredità mi hanno deluso

Da virgilio.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’alpinista Reinhold Messner ha commentato pubblicamente la rottura con i quattro figli, affermando di essere stato deluso dalla loro reazione dopo aver condiviso in vita parte dell’eredità. Ha spiegato di aver preso questa decisione e di aver sperato in un rapporto diverso, ma ha espresso rammarico per come si sono sviluppati i rapporti familiari successivamente. La questione riguarda un’assegnazione patrimoniale e le conseguenze che questa ha avuto sui legami familiari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Reinhold Messner, oggi 81 anni, parla con dispiacere del rapporto con i propri figli, incrinatosi irrimediabilmente. L’alpinista da record che ha scalato le vette più alte del mondo vede nell’eredità, di cui una parte è stata concessa in anticipo per sua stessa scelta, il motivo dell’allontamento. Ma i figli ribattono: “Non è assolutamente vero. È lui che si è allontanato da noi”. L’eredità concessa in anticipo Secondo le stime riportate da ANSA, il patrimonio di Reinhold Messner si aggira tra i 30 e i 37 milioni di euro. Compiuti 75 anni, nel 2019, l’alpinista scelse di distribuire, ancora in vita, la propria eredità materiale ai figli e alla moglie. 🔗 Leggi su Virgilio.it

reinhold messner parla della rottura coi 4 figli dopo aver concesso parte dell eredit224 mi hanno deluso
© Virgilio.it - Reinhold Messner parla della rottura coi 4 figli dopo aver concesso parte dell'eredità, "mi hanno deluso"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Reinhold Messner: «Sono pentito di avere già dato l’eredità ai miei figli: appena hanno avuto tutto, mi hanno messo da parte»Reinhold Messner, che ha 81 anni ed è stato il primo uomo a conquistare tutte le 14 vette oltre gli 8mila metri, tra il 1970, dal Nanga Parbat (là...

Messner: ‘I figli mi hanno messo da parte dopo l’eredità? Punti chiave Perché i figli di Messner hanno negato le accuse del padre? Come ha reagito Simon alle dichiarazioni sulla spartizione del patrimonio?...

reinhold messner reinhold messner parla dellaReinhold Messner parla della rottura coi 4 figli dopo aver concesso parte dell'eredità, mi hanno delusoL'alpinista Reinhold Messner rimpiange di aver donato l'eredità ai propri figli, la famiglia si è spezzata dice ... virgilio.it

reinhold messner reinhold messner parla dellaReinhold Messner e l'eredità ai figli: Mi hanno emarginato dopo averla ricevutaLeggi su Sky TG24 l'articolo Reinhold Messner e l'eredità ai figli: 'Mi hanno emarginato dopo averla ricevuta' ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web