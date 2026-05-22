L’alpinista Reinhold Messner ha commentato pubblicamente la rottura con i quattro figli, affermando di essere stato deluso dalla loro reazione dopo aver condiviso in vita parte dell’eredità. Ha spiegato di aver preso questa decisione e di aver sperato in un rapporto diverso, ma ha espresso rammarico per come si sono sviluppati i rapporti familiari successivamente. La questione riguarda un’assegnazione patrimoniale e le conseguenze che questa ha avuto sui legami familiari.

Reinhold Messner, oggi 81 anni, parla con dispiacere del rapporto con i propri figli, incrinatosi irrimediabilmente. L’alpinista da record che ha scalato le vette più alte del mondo vede nell’eredità, di cui una parte è stata concessa in anticipo per sua stessa scelta, il motivo dell’allontamento. Ma i figli ribattono: “Non è assolutamente vero. È lui che si è allontanato da noi”. L’eredità concessa in anticipo Secondo le stime riportate da ANSA, il patrimonio di Reinhold Messner si aggira tra i 30 e i 37 milioni di euro. Compiuti 75 anni, nel 2019, l’alpinista scelse di distribuire, ancora in vita, la propria eredità materiale ai figli e alla moglie. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Reinhold Messner parla della rottura coi 4 figli dopo aver concesso parte dell'eredità, "mi hanno deluso"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Reinhold Messner: «Sono pentito di avere già dato l’eredità ai miei figli: appena hanno avuto tutto, mi hanno messo da parte»Reinhold Messner, che ha 81 anni ed è stato il primo uomo a conquistare tutte le 14 vette oltre gli 8mila metri, tra il 1970, dal Nanga Parbat (là...

Messner: ‘I figli mi hanno messo da parte dopo l’eredità? Punti chiave Perché i figli di Messner hanno negato le accuse del padre? Come ha reagito Simon alle dichiarazioni sulla spartizione del patrimonio?...

Reinhold #Messner accusa i figli dopo aver ceduto il patrimonio e racconta la rottura familiare nata nel 2019. L’alpinista parla di esclusione e rimpianti, mentre il figlio Simon respinge pubblicamente le sue parole. x.com

Reinhold Messner parla della rottura coi 4 figli dopo aver concesso parte dell'eredità, mi hanno delusoL'alpinista Reinhold Messner rimpiange di aver donato l'eredità ai propri figli, la famiglia si è spezzata dice ... virgilio.it

Reinhold Messner e l'eredità ai figli: Mi hanno emarginato dopo averla ricevutaLeggi su Sky TG24 l'articolo Reinhold Messner e l'eredità ai figli: 'Mi hanno emarginato dopo averla ricevuta' ... tg24.sky.it