Dopo la partita dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina, circola sui social una foto che mostra la borraccia di Pickford, portiere inglese. La bottiglia è stata presa dai calciatori argentini subito dopo la vittoria. La scena ha attirato l’attenzione degli utenti online, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sul contesto.

Sta spopolando sui social la foto che ritrae la borraccia di Pickford, pescata dai calciatori dell'Argentina subito dopo la sfida vinta ai danni dell'Inghilterra ai Mondiali. Su di essa il numero uno inglese aveva scritto i vari rigoristi dell'Albiceleste con annessi dettagli sulla modalità di tiro dei penalty. Luis Martin, preparatore dell'Argentina ha ironizzato sui social: "Peccato, non avevamo gli stessi piani amico". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Inghilterra, spunta la borraccua di Pickford con i rigoristi dell'Argentina: "Non avevamo gli stessi piani"

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LIVE Mondiale: Pickford e la borraccia coi rigoristi. Maxischermo in prigione a New York per i detenutiDurante una partita del Mondiale, il portiere ha portato una borraccia ai rigori, attirando l’attenzione.