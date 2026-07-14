Campioni affermati, talenti in vetrina e molto altro: la semifinale tra Inghilterra e Argentina si candida già come uno dei big match che entrerà nella storia dei Mondiali. Ma quale sarebbe la formazione combinata tra queste due nazionali. Abbiamo provato a ipotizzarla nell'ultima puntata de La Tripletta (guarda l'episodio completo). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Pickford o "Dibu", Rice o Enzo: Inghilterra-Argentina, la formazione combinata

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