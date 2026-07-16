Inghilterra-Argentina le pagelle | Stones in difficoltà è da 4,5 Messi ultimi 15' da 8

Notizia in breve

Un gol di Lautaro Martinez ha deciso la partita tra Inghilterra e Argentina, con il giocatore che ha segnato con una testata negli ultimi minuti. Stones ha ricevuto un voto di 4,5 per le sue difficoltà difensive. Spence ha dato impulso spingendo molto, mentre Bellingham ha faticato a trovare spazi. Kane ha avuto un bilancio negativo, e Messi si è distinto negli ultimi 15 minuti con un voto di 8.