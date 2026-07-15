Inghilterra-Argentina 1-2 le pagelle | Messi 8 inventa Fernandez 7,5 e Lautaro Martinez 7,5 segnano Male Bellingham 5
L'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1 e si è qualificata per la finale. Messi ha ricevuto un voto di 8 per aver creato azioni decisive, mentre Fernandez e Lautaro Martinez sono stati valutati 7,5, grazie ai loro gol. Bellingham ha ottenuto un 5, evidenziando una prestazione negativa. La squadra argentina ha completato una rimonta, dopo aver già recuperato in passato contro l'Egitto, questa volta conquistando la vittoria con determinazione contro l'Inghilterra.
L'Argentina va in finale, lo fa con un'altra rimonta da sogno dopo quella con l'Egitto e stavolta confeziona una vittoria di forza contro l'odiata Inghilterra. Gordon illude i britannici, Fernandez prima e Lautaro poi firmano il 2-1 e mandano l'Albiceleste in finale. Il primo tempo è avaro di occasioni ma ricco di interventi oltre i limiti del regolamento: nella prima mezz'ora non si registra alcun tiro (prima volta che accade dal 1966 ai Mondiali) mentre vengono fischiati 17 falli nella prima frazione di gioco. L'agonismo viene spezzato solo da alcune incursioni degli inglesi e da una splendida conclusione di Enzo Fernandez dalla lunga distanza: quest'ultima termina tuttavia sul fondo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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