Inghilterra-Argentina 1-2 le pagelle | Messi 8 inventa Fernandez 7,5 e Lautaro Martinez 7,5 segnano Male Bellingham 5

Notizia in breve

L'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1 e si è qualificata per la finale. Messi ha ricevuto un voto di 8 per aver creato azioni decisive, mentre Fernandez e Lautaro Martinez sono stati valutati 7,5, grazie ai loro gol. Bellingham ha ottenuto un 5, evidenziando una prestazione negativa. La squadra argentina ha completato una rimonta, dopo aver già recuperato in passato contro l'Egitto, questa volta conquistando la vittoria con determinazione contro l'Inghilterra.