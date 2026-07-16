L’Argentina ha vinto la semifinale dei Mondiali 2026 contro l’Inghilterra, rimontando nel finale dopo essere stata sotto per gran parte della partita. La squadra sudamericana accederà alla finale, la seconda consecutiva, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato quattro anni fa in Qatar. La partita si è giocata a New York e ha visto un recupero nel finale da parte dell’Argentina, che ha ottenuto la qualificazione grazie a una rimonta decisiva.

L’Argentina di Leo Messi rimonta nel finale una partita che era stata comandata per lunghi tratti dall’Inghilterra e fa sua la seconda semifinale dei Mondiali 2026, conquistando la seconda finale consecutiva e l’opportunità di difendere la Coppa del Mondo, conquistata quattro anni fa in Qatar, domenica sera a New York contro la Spagna. Ecco le foto di un match che è già nella storia del calcio argentino. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Inghilterra-Argentina, l’Albiceleste rimonta e vola in finale ai Mondiali 2026: le foto

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LArgentina batte lInghilterra 2-1 in rimonta e vola in finale del Mondiale

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L’Argentina si conferma tra le grandi del Mondiale 2026, conquistando la finale grazie a una rimonta spettacolare contro l’Inghilterra. Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, l’Albiceleste ribalta l’1-0iniziale firmato da Gordon con i gol di Enzo lamilano.it/sport/mo x.com

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