Inghilterra-Argentina in diretta | semifinale della Coppa del Mondo 2026 segnata da troppi falli mentre la leggenda dei Tre Leoni lancia un avvertimento su Lionel Messi

Da justcalcio.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì, Inghilterra e Argentina si sono affrontate in semifinale della Coppa del Mondo 2026, con un ritmo molto fisico. Durante la partita, i britannici hanno commesso un fallo circa ogni due minuti e mezzo, facendo registrare un record negativo per l’edizione. La gara è stata caratterizzata da numerosi interventi fallosi, mentre la leggenda dei Tre Leoni ha lanciato un avvertimento su Lionel Messi.

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2026-07-15 21:49:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Mercoledì, Inghilterra e Argentina hanno condiviso un inizio combattivo nella semifinale della Coppa del Mondo, con i detentori che hanno segnato una media di fallo ogni due minuti e mezzo eguagliando il record di sfide mediocri nell’edizione 2026. La squadra di Lionel Messi è stata punita dall’arbitro Ismail Elfath quattro volte nei primi 10 minuti ad Atlanta: un record eguagliato solo dalla Svezia nello stesso periodo della sconfitta per 3-0 contro la Francia nei sedicesimi. “È stato troppo stop-start”, ha detto a BBC Sport l’ex attaccante dell’Inghilterra Alan Shearer. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

inghilterra argentina in diretta semifinale della coppa del mondo 2026 segnata da troppi falli mentre la leggenda dei tre leoni lancia un avvertimento su lionel messi
© Justcalcio.com - Inghilterra-Argentina in diretta: semifinale della Coppa del Mondo 2026 segnata da “troppi falli” mentre la leggenda dei Tre Leoni lancia un avvertimento su Lionel Messi
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