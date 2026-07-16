Inghilterra-Argentina in diretta | semifinale della Coppa del Mondo 2026 segnata da troppi falli mentre la leggenda dei Tre Leoni lancia un avvertimento su Lionel Messi

Notizia in breve

Mercoledì, Inghilterra e Argentina si sono affrontate in semifinale della Coppa del Mondo 2026, con un ritmo molto fisico. Durante la partita, i britannici hanno commesso un fallo circa ogni due minuti e mezzo, facendo registrare un record negativo per l’edizione. La gara è stata caratterizzata da numerosi interventi fallosi, mentre la leggenda dei Tre Leoni ha lanciato un avvertimento su Lionel Messi.