Mondiali apoteosi Argentina | cuore Messi e Lautaro ribaltano l’Inghilterra e il catenaccio indecoroso di Tuchel

L’Argentina si qualifica per la finale dei Mondiali dopo aver battuto l’Inghilterra 2-1, nonostante il gol iniziale di Gordon. Enzo Fernandez e Lautaro Martinez segnano entrambi su assist di Messi, ribaltando il risultato. L’Inghilterra aveva preso il vantaggio con un colpo di testa, ma l’Argentina ha reagito nel secondo tempo. La semifinale si conclude con la rimonta dell’Albiceleste, che vola verso la finale.

Apoteosi Argentina: l’Albiceleste vola di nuovo in finale ai Mondiali dopo l’ennesima rimonta. La rete di Gordon aveva illuso l’ Inghilterra, ma con i gol di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez, entrambi su assist di Leo Messi, la squadra del ct Scaloni ribalta la semifinale e vince 2 a 1. Propri i cambi di Scaloni sono stati decisivi, mentre gli inglesi dopo il vantaggio hanno avuto un atteggiamento indecoroso: un catenaccio varato da Tuchel che si è consegnato nelle mani dell’Argentina, fino a subire la rimonta. Inghilterra – Argentina risultato finale: 1-2 55? 1 – 0 Gordon A. (Rogers M.) 85? 1 – 1 Fernandez E. (Messi L.) 90? + 2 1 – 2 Martinez L. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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MONDIALI, TRIPLETTA DA LEGGENDA DI MESSI: LA REAZIONE DI SCALONI

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