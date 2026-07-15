Tuchel scandaloso Messi infinito | le reazioni a Inghilterra-Argentina

Da video.gazzetta.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le reazioni sul web alla semifinale tra Inghilterra e Argentina si sono concentrate sulle poche occasioni da gol, sulla prestazione di Messi e sulle decisioni di Tuchel. Molti utenti hanno commentato l’incredibile capacità del giocatore argentino di creare azioni pericolose, mentre altri hanno criticato le scelte tattiche dell’allenatore tedesco. La partita ha suscitato discussioni tra appassionati, con opinioni contrastanti su come si siano svolti i momenti chiave dell’incontro.

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Ecco come il mondo del web ha vissuto la semifinale di Atlanta tra Inghilterra-Argentina: dalle poche occasioni alla magia di Messi, arrivando alle scelte di Tuchel. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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