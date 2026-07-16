Inghilterra Argentina e il giallo del VAR | Spence poco furbo sull’azione decisiva

Da calcionews24.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ex difensore ha commentato l’episodio decisivo del match, affermando che se il giocatore avversario fosse rimasto a terra, il risultato finale sarebbe potuto essere diverso. L’Inghilterra è stata eliminata nella semifinale mondiale con un punteggio di 2-1 contro l’Argentina, e le discussioni si concentrano sul ruolo del VAR e sulla scelta dell’attaccante di continuare l’azione.

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L’ex difensore Glen Johnson analizza l’episodio chiave del 2-1: «Se Djed fosse rimasto a terra, il finale sarebbe stato diverso». La dolorosa eliminazione dell’Inghilterra nella semifinale mondiale contro l’Argentina (2-1) continua a trascinarsi dietro un carico pesante di recriminazioni. A far discutere i tifosi dei Tre Leoni è soprattutto la gestione del VAR in occasione del gol decisivo firmato da Lautaro Martínez al 92?. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La dinamica dell’azione che ha spezzato i sogni di gloria inglesi ha visto protagonista sfortunato Djed Spence. Dopo il palo colpito da Alexis Mac Allister, il terzino inglese e Lionel Messi si sono fiondati sul pallone vagante. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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