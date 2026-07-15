LIVE Alle 21 Inghilterra-Argentina le ufficiali | sorpresa Simeone per Scaloni Tuchel con Spence

Da gazzetta.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 21 si sono svolti Inghilterra e Argentina, con le ufficiali che hanno annunciato una sorpresa di Simeone per Scaloni. La squadra argentina ha seguito la partita con migliaia di tifosi al seguito, mentre il pullman dell’Inghilterra si è fermato nel parcheggio dello stadio Mercedes-Benz di Atlanta. In primo piano, si vede Eberechi Eze.

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La Selección come sempre avrà al seguito migliaia di coloratissimi tifosi. Ecco il pullman dell'Inghilterra che si ferma nel parcheggio dello stadio Mercedes-Benz di Atlanta: in primo piano Eberechi Eze. (4-2-3-1) Pickford; James, Stones, Guehi, Spence; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane. Ct Tuchel. (4-1-3-2) Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes; Simeone, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez. CT Scaloni. (4-2-3-1) Pickford; James, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. CT Tuchel. (4-1-3-2) F. Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Taglifico; Paredes; De Paul, Luis Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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