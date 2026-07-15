Alle 21 si sono svolti Inghilterra e Argentina, con le ufficiali che hanno annunciato una sorpresa di Simeone per Scaloni. La squadra argentina ha seguito la partita con migliaia di tifosi al seguito, mentre il pullman dell’Inghilterra si è fermato nel parcheggio dello stadio Mercedes-Benz di Atlanta. In primo piano, si vede Eberechi Eze.

La Selección come sempre avrà al seguito migliaia di coloratissimi tifosi. Ecco il pullman dell'Inghilterra che si ferma nel parcheggio dello stadio Mercedes-Benz di Atlanta: in primo piano Eberechi Eze. (4-2-3-1) Pickford; James, Stones, Guehi, Spence; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane. Ct Tuchel. (4-1-3-2) Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes; Simeone, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez. CT Scaloni. (4-2-3-1) Pickford; James, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. CT Tuchel. (4-1-3-2) F. Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Taglifico; Paredes; De Paul, Luis Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Inghilterra-Argentina, le ufficiali: sorpresa Simeone per Scaloni. Tuchel con Spence

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