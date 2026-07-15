LIVE Alle 21 Inghilterra-Argentina le ufficiali | sorpresa Simeone nella Selección Tuchel con Spence
Alle 21 si gioca Inghilterra-Argentina, con le formazioni ufficiali. Inghilterra schiera Pickford in porta, con James, Stones, Guehi e Spence in difesa, e un centrocampo con Rice, Anderson, Rogers e Bellingham, più Kane in attacco. La selezione argentina, guidata dal tecnico Tuchel, presenta Martinez tra i pali, con Molina, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico in difesa, Paredes a centrocampo, e Simeone, Fernandez, Mac Allister a supporto di Messi e Julian Alvarez.
(4-2-3-1) Pickford; James, Stones, Guehi, Spence; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane. Ct Tuchel. (4-1-3-2) Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes; Simeone, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez. CT Scaloni. (4-2-3-1) Pickford; James, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. CT Tuchel. (4-1-3-2) F. Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Taglifico; Paredes; De Paul, Luis Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez. CT Scaloni. Sono 5 i precedenti ai Mondiali: Cile 1962, Inghilterra-Argentina 3-1; Inghilterra 1966, Inghilterra-Argentina 1-0; Messico 1986, Argentina-Inghilterra 2-1; Francia 1998, Argentina-Inghilterra 2-2 (4-3 ai rigori); GiapponeSud Corea 2002, Inghilterra-Argentina 1-0. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Questa sera alle 21 (ora italiana) la semifinale del Mondiale tra Argentina e Inghilterra. Gli inglesi cercano una finale che nella competizione manca dal 1966. L’Argentina di Lionel Messi punta a bissare il successo del 2022. Chi passa affronterà la Spagna do facebook
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