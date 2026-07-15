LIVE Alle 21 Inghilterra-Argentina le ufficiali | sorpresa Simeone nella Selección Tuchel con Spence

Notizia in breve

Alle 21 si gioca Inghilterra-Argentina, con le formazioni ufficiali. Inghilterra schiera Pickford in porta, con James, Stones, Guehi e Spence in difesa, e un centrocampo con Rice, Anderson, Rogers e Bellingham, più Kane in attacco. La selezione argentina, guidata dal tecnico Tuchel, presenta Martinez tra i pali, con Molina, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico in difesa, Paredes a centrocampo, e Simeone, Fernandez, Mac Allister a supporto di Messi e Julian Alvarez.