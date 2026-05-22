Ultimissime Juve LIVE | alta tensione alla Continassa novità su Thuram

Da juventusnews24.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, l’attenzione si concentra sulla sede della squadra di calcio, dove si sono verificati momenti di grande tensione. Si parla di novità riguardanti l’attaccante e alcune questioni interne al club. La situazione si svolge in un contesto di aggiornamenti continui, con notizie che si susseguono in tempo reale. La giornata si chiude con dettagli sui movimenti e sulle decisioni prese dalla dirigenza, mentre l’ambiente rimane molto movimentato.

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