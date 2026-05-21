Ultimissime Juve LIVE | novità su Thuram Del Piero alla Continassa

Nelle ultime ore si sono susseguite diverse notizie riguardanti la Juventus, con aggiornamenti su Thuram e Del Piero. La redazione di JuventusNews24 fornisce in tempo reale le principali novità che interessano il club, concentrandosi sugli sviluppi recenti e sulle eventuali novità di mercato o di allenamento. La situazione attorno alla squadra continua a essere monitorata attentamente, con particolare attenzione alle mosse dei dirigenti e alle eventuali aperture sulla continassa.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 21 maggio 2026. Allenamento Juve: Milik e Cabal parzialmente in gruppo, Thuram a parte. Le novità dalla Continassa a tre giorni dal Derby della Mole. Ore 19.00 – Allenamento Juve, novità importanti alla Continassa a tre giorni dalla sfida con il Torino con il parziale recupero in gruppo di Cabal e Milik Del Piero alla Continassa: i motivi e i retroscena dietro la visita al quartier generale dei bianconeri dell’ex capitano – VIDEO. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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