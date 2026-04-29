Acerra tragedia a lavoro nella zona industriale | Pasquale Perna muore a 37 anni

Un incidente mortale si è verificato oggi nella zona industriale di Acerra, coinvolgendo un operaio di 37 anni originario di Cercola. La vittima, il cui nome è Pasquale Perna, è deceduta sul luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine che stanno accertando le cause dell’accaduto. La notizia ha fatto scalpore nella comunità locale.

Pasquale Perna, operaio di 37 anni originario di Cercola, è la vittima dell’ennesimo incidente mortale sul lavoro accaduto ad Acerra. L’uomo è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri dopo essere stato trasportato d’urgenza all’ospedale Villa dei Fiori, dove è arrivato intorno alle 18:30 già in condizioni critiche. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, per lui non c’è stato nulla da fare. Ad anticipare la notizia è Il Mattino di oggi. La tragedia si è verificata all’interno dello stabilimento della Ecologia Italiana, nella zona industriale. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni colleghi avrebbero trovato Perna a terra, privo di sensi, nel piazzale dell’azienda che si occupa di trattamento dei rifiuti.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Acerra, tragedia a lavoro nella zona industriale: Pasquale Perna muore a 37 anni Notizie correlate Randagismo nella zona industriale, Confindustria e Comune al lavoro per sicurezza dei lavoratoriUn quadro normativo complesso e la frammentazione delle competenze continuano a rendere difficile la gestione del randagismo nella zona industriale... Lecce, incidente sul lavoro nella zona industriale: investito da un muletto, grave un operaioGrave incidente sul lavoro nella zona industriale di Lecce: è accaduto presso la ditta Lasim. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Acerra, muore l'operaio Pasquale Perna: Emergenza sicurezza; Tragedia ad Acerra: muore operaio di 37 anni; Acerra, tragedia in fabbrica: muore giovane operaio di Cercola; Acerra, tragedia a lavoro nella zona industriale: Pasquale Perna muore a 37 anni. Acerra, muore l'operaio Pasquale Perna: «Emergenza sicurezza»«Aveva ferite e contusioni molto visibili dappertutto: non respirava». Le parole strappate a caldo ai soccorritori raccontano l’ennesima morte sul lavoro che ha ... ilmattino.it Tragedia ad Acerra: muore operaio di 37 anniTragedia ad Acerra: un operaio muore per un incidente sul lavoro presso la Ecologia Italiana. Indagini in corso sulla sicurezza. stylo24.it