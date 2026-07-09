Infortunio sul lavoro a Gromo | grave un 50enne

Un uomo di 50 anni è stato coinvolto in un grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di giovedì 9 luglio, poco dopo le 14.30, in via Spiazzi a Gromo, in alta Valle Seriana. Le forze dell’ordine e i soccorritori sono intervenuti sul posto. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni dell’uomo.

Alta Valle Seriana. Nel pomeriggio di giovedì 9 luglio, poco dopo le 14.30, un uomo di 50 anni è rimasto coinvolto in un grave infortunio sul lavoro in via Spiazzi a Gromo, in alta Valle Seriana. Le sue condizioni sono apparse subito serie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Clusone, il personale di Ats Bergamo e i mezzi di soccorso, con un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso, attivato per prestare le prime cure e gestire l’emergenza. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Seguono aggiornamenti BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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