L’Argentina ha conquistato sette vittorie consecutive, rimanendo imbattuta in tutte le partite finché l’arbitro non ha fischiato la fine. La squadra ha mostrato determinazione e forza, anche quando si trovava vicino al fallimento. La selezione si definisce come “Infinita Seleccion”, con una combinazione di qualità e grinta, secondo quanto dichiarato da alcuni membri dello staff tecnico.

L’Argentina è infinita. Le ha vinte tutte e sette ma sarebbe forse meglio dire: non ha mai perso finché l’arbitro non ha fischiato la fine, pur trovandosi spesso sull’orlo del baratro. In questi Mondiali, con i doverosi recuperi per “hydratation break” e perdite di tempo, la fine non arriva mai. La “zona Argentina” comincia attorno all’ultimo quarto d’ora, quando tutti aspettano il cartello con i minuti di recupero (una volta si diceva il fischio finale, ma i tempi sono cambiati). In questa dimensione temporale succede il finimondo. Lo score è: 13 gol su 19 dal secondo tempo in avanti e ben 12 dopo il 75’. E succede perché: 1) la Seleccion è... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Infinita Seleccion: qualità+grinta, così Scaloni e Messi hanno creato la "zona Argentina"

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