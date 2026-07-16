Argentina infinita | Scaloni spiega perché sempre nel finale

Dodici dei diciannove gol dell’Argentina in questo Mondiale sono stati segnati dopo il 76° minuto, evidenziando una costante nel cammino della squadra. La rimonta contro l’Inghilterra ha rafforzato questa tendenza, che si ripete nelle partite del torneo. L’allenatore ha spiegato che la squadra ha una forte determinazione nel finale, mantenendo alta la concentrazione e la tenacia fino all’ultimo minuto.

Dodici dei diciannove gol realizzati dall’Albiceleste in questo Mondiale sono arrivati dopo il 76? minuto. La storica rimonta contro l’Inghilterra ha confermato un dato clamoroso e ormai consolidato nel cammino dell’Argentina in questa Coppa del Mondo: la straordinaria capacità di non arrendersi mai. Nelle sette partite disputate finora, la Selección ha messo a segno diciannove reti complessive, ma ben dodici di queste sono state realizzate dal 76? minuto in po i. Una tendenza che fotografa una squadra con una tenuta mentale e fisica impressionante. « È pazzesco quello che ha fatto questa squadra », ha commentato Lionel Messi. « Ribaltare... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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