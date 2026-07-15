Mondiale 2026 Argentina in finale | Messi trascina la Seleccion con due assist battuta l' Inghilterra 2-1

Notizia in breve

L'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1 nella semifinale del Mondiale 2026, conquistando così la finale contro la Spagna. La partita si è giocata ad Atlanta, con il gol inglese di Gordon al 10’ del secondo tempo che aveva momentaneamente portato avanti i britannici. La rimonta argentina è stata guidata da Messi, che ha fornito due assist: uno a Enzo Fernandez al 41’ e l’altro a Lautaro Martinez al 47’.