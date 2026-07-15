Mondiale 2026 Argentina in finale | Messi trascina la Seleccion con due assist battuta l' Inghilterra 2-1
L'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1 nella semifinale del Mondiale 2026, conquistando così la finale contro la Spagna. La partita si è giocata ad Atlanta, con il gol inglese di Gordon al 10’ del secondo tempo che aveva momentaneamente portato avanti i britannici. La rimonta argentina è stata guidata da Messi, che ha fornito due assist: uno a Enzo Fernandez al 41’ e l’altro a Lautaro Martinez al 47’.
Sarà Argentina-Spagna la finale del Mondiale 2026. Nella seconda semifinale, ad Atlanta, l’Argentina ha battuto l’Inghilterra 2-1 (0-0). A guidare la rimonta della Seleccion, dopo il gol inglese di Gordon al 10' del secondo tempo, due assist di Messi: per Enzo Fernandez (41' st) e per Lautaro Martinez (47' st). INGHILTERRA-ARGENTINA 1-2, IL TABELLINO INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford 6.5; James 6 (37' st Burn sv), Stones 6 (51' st Toney sv), Guéhi 6, Spence 6.5 (51' st Rashford sv); Rice 6 (37' st O'Reilly sv), Anderson 6.5; Rogers 6.5, Bellingham 5.5, Gordon 7 (27' st Konsa 6); Kane 5. In panchina: Trafford, D. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
Argentina vs France| Messi vs Mbappe | FIFA World Cup Final 2022
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