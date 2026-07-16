Infermiera di 56 anni sfrattata di casa | Per colpa del mio ex marito violento ora vivo in uno stanzino

Un'infermiera di 56 anni è stata sfrattata dopo quasi trent’anni nello stesso appartamento. Ora vive in uno stanzino, come racconta, a causa di problemi legati alla burocrazia e alla sua ex relazione, che le impediscono di risolvere la propria posizione legale. La donna evidenzia come le violenze subite in passato abbiano influito sulla sua situazione abitativa e come la precarietà abbia aggravato la sua condizione.

Dopo quasi trent'anni nello stesso appartamento di Tor Bella Monaca è stata sgomberata. A Fanpage.it Lisiane racconta una vita segnata da violenze, burocrazia e precarietà: "Non ho potuto sanare la mia posizione per colpa del mio ex marito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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He Replaced His Wife and Put Her Outside — Then His CEO Saw Everything

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