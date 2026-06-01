Elisa True Crime | Vivo a Gran Canaria con mio marito lì non sanno cosa faccio non esco mai di casa

Elisa True Crime vive a Gran Canaria con il marito e afferma che nella sua zona non conoscono la sua attività. La youtuber dichiara di non uscire mai di casa. Durante un'intervista, ha spiegato di non parlare dei casi come quello di Garlasco.

Elisa De Marco, meglio conosciuta come Elisa True Crime, è stata ospite di Gianluca Gazzoli. La youtuber racconta la sua vita lontano dall'Italia e svela anche perché non parla dei casi come Garlasco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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