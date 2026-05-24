Dalila Di Lazzaro | Mio marito mi tirò un posacenere ero piena di sangue Scappai di casa per salvarmi

Dalila Di Lazzaro ha raccontato di essere stata colpita da un posacenere dal marito, riportando di aver avuto sangue sul volto. Ha aggiunto di essere scappata di casa per mettere in salvo la propria vita. La sua testimonianza fa parte di un racconto più ampio sulla sua vita, che include episodi di violenza e momenti di rinascita.

Dalila Di Lazzaro si racconta a Da noi. a ruota Libera, ripercorrendo la sua vita sin dalla giovane età, una storia fatta di drammi, violenze subite e ripartenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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