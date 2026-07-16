La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha approvato la legge di amnistia spagnola per i reati legati al processo indipendentista catalano del 2017. La decisione permette di considerare cancellate alcune accuse contro i leader coinvolti in quella vicenda. La sentenza è stata comunicata oggi e rappresenta un passo importante per la normativa spagnola in materia. La decisione potrebbe influenzare il destino di alcuni protagonisti del movimento indipendentista.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dato oggi il via libera alla legge di amnistia spagnola per i reati legati al processo indipendentista catalano del 2017. Con due sentenze pronunciate dalla Grande Sezione, i quindici giudici di Lussemburgo hanno stabilito che la norma voluta dal governo di Pedro Sánchez non viola il diritto dell’Unione, né sul fronte della tutela degli interessi finanziari europei né su quello della lotta al terrorismo. Una decisione destinata a pesare sul futuro giudiziario di Carles Puigdemont, l’ex presidente della Generalitat de Catalunya, il governo catalano, ancora in esilio in Belgio, ma che non ne comporta il rientro immediato in Spagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Indipendentisti catalani, la Corte Ue promuove l’amnistia di Sánchez. Cosa cambia ora per il destino di Puigdemont

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