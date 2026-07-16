La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha deciso che la legge sull’amnistia approvata dal Parlamento spagnolo nel 2024, che riguarda gli indipendentisti catalani, è conforme alle norme europee. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la compatibilità della legge con il diritto dell’Unione Europea. La sentenza si basa sull’analisi della normativa spagnola rispetto ai principi europei.

La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che la legge sull’amnistia per gli indipendentisti catalani approvata dal Congresso spagnolo nel 2024 è compatibile con le norme europee. La decisione aumenta le probabilità di un ritorno in Spagna dell’ex presidente catalano Carles Puigdemont, che nel 2017 organizzò il referendum illegale per l’indipendenza dalla Spagna, ancora oggi una delle questioni più rilevanti e controverse nel paese. Da allora Puigdemont vive all’estero per sfuggire alla giustizia spagnola, che lo persegue per il suo ruolo nel referendum, e finora gli ha negato l’amnistia. La decisione comunque non ha conseguenze immediate. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Per la Corte di giustizia dell’Unione Europea la legge sull’amnistia per gli indipendentisti catalani è compatibile con le norme europee

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PPP- Finanza di progetto dopo la Sentenza della Corte di Giustizia dellUE sul diritto di prelazione

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