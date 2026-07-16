India Città Aperta 2026 | l’estate romana al Teatro India
Dal 14 al 31 luglio 2026, il Teatro India nel Municipio XI si trasforma di nuovo in un centro culturale con la seconda edizione di “Città Aperta”. La struttura di archeologia industriale, situata nel cuore della città, ospiterà eventi artistici e performance durante l’estate romana. La manifestazione si svolge nell’ambiente storico del teatro, che torna a essere un punto di riferimento per le arti.
L’estate romana conferma la sua vocazione culturale. Dal 14 al 31 luglio 2026, l’affascinante complesso di archeologia industriale del Teatro India, nel cuore del Municipio XI, torna a trasformarsi in una cittadella delle arti grazie alla seconda edizione di “Città Aperta”. La manifestazione multidisciplinare, promossa dalla fondazione Teatro di Roma – Teatro Nazionale in collaborazione con Dominio Pubblico ETS – si propone come un hub culturale inclusivo, capace di far dialogare pubblici di ogni generazione attraverso un cartellone di oltre quaranta appuntamenti all’ombra del Gazometro. Nelle tre settimane di programmazione, le attività si... 🔗 Leggi su Sololaroma.it
India Città Aperta - II edizione 2026
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Inaugura oggi al Teatro India - Teatro di Roma India città aperta, la manifestazione estiva che trasforma la cittadella teatrale in un presidio di socialità, creatività e partecipazione https://www.informagiovaniroma.it/india-citta-aperta-2026 facebook
Dal 14 al 31 luglio 2026, gli spazi del Teatro India si riaccendono con India Città aperta: oltre 50 artisti ospiti per circa 40 eventi tra teatro, musica, incontri, editoria, installazioni, attività per l’infanzia, e danza. culture.roma.it/manifestazione… x.com
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