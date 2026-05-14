La Festa spettacolo al Teatro India

“La Festa”, testo di Leonardo Manzan e Rocco Placidi, con la regia di Leonardo Manzan, sarà in scena al Teatro India fino al 17 maggio.La supra è un tradizionale banchetto georgiano, una maratona di cibo e vino che può durare ore, dove ogni brindisi è accompagnato da discorsi solenni e rituali.🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La festa - Intervista al regista Leonardo Manzan

Sullo stesso argomento

Al via il Festival “Contemporaneo Futuro” dall’ 8 al 12 aprile 2026 al Teatro India e al Teatro TorloniaTeatro India e Teatro Torlonia 8 – 12 aprile 2026 FESTIVAL CONTEMPORANEO FUTURO nuove generazioni VI edizione Il Festival del Teatro di Roma dedicato...

Leggi anche: Violenza di genere: al Teatro Puccini di Firenze spettacolo a sostegno delle vittime con lo spettacolo "Emilia"

Argomenti più discussi: Leonardo Manzan – La festa; Gaumarjos! Al Teatro India la Georgia brucia tra brindisi e libertà perduta; Al Teatro Argentina di Roma debutta La Festa, di Leonardo Manzan; Ariel 4 maggio 2026.

Fino al 17 maggio il Teatro India ospita il debutto de La festa, uno spettacolo che si ispira alla supra, il tradizionale banchetto georgiano: una maratona di cibo e vino dove ogni brindisi è accompagnato da discorsi solenni e rituali. culture.roma.it/appuntamento/ x.com

Al Teatro Argentina di Roma debutta La Festa, di Leonardo ManzanDebutta in prima nazionale al Teatro India, dal 6 al 17 maggio la nuova sfida internazionale di Leonardo Manzan. Uno spettacolo che dà vita a una cerimonia antichissima, una supra, una festa per far i ... msn.com