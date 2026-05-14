La Festa spettacolo al Teatro India

Da romatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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“La Festa”, testo di Leonardo Manzan e Rocco Placidi, con la regia di Leonardo Manzan, sarà in scena al Teatro India fino al 17 maggio.La supra è un tradizionale banchetto georgiano, una maratona di cibo e vino che può durare ore, dove ogni brindisi è accompagnato da discorsi solenni e rituali.🔗 Leggi su Romatoday.it

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La festa - Intervista al regista Leonardo Manzan

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