Gli spazi industriali sotto il Gazometro saranno trasformati in un hub culturale dedicato alle nuove generazioni, con il coinvolgimento del Teatro di Roma e di Dominio Pubblico. L’obiettivo è creare un laboratorio per l’innovazione e l’industria creativa, riaccendendo l’interesse per questa zona. La riqualificazione mira a valorizzare gli ambienti industriali abbandonati, conferendo loro una nuova funzione legata alla cultura e alla creatività.

Hub culturale per le nuove generazioni. Il Teatro di Roma, in collaborazione con Dominio Pubblico, trasforma nuovamente gli spazi industriali all’ombra del Gazometro in un laboratorio dedicato all’innovazione e all’industria creativa. Dal 14 al 31 luglio 2026, India Città Aperta si propone come un presidio di socialità e partecipazione, inserendosi con forza nel più ampio programma degli eventi che animano la Capitale durante i mesi estivi. Il festival abiterà le aree del teatro, dall’Arena esterna al palco allestito nel Canneto, consolidando un modello di fruizione partecipata dello spazio urbano. Con un cartellone che conta circa 40 eventi e oltre 50 artisti, l’iniziativa si muove lungo la linea del sogno di ispirazione pasoliniana, declinandola in una visione concreta di sviluppo per il comparto culturale romano. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - India Città Aperta 2026: l’industria creativa riaccende il Gazometro

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