Inclusione illegittimo il divieto di compresenza tra docente di sostegno e l’assistente all’autonomia e comunicazione A dirlo il Tribunale di Trapani

Il Tribunale di Trapani ha dichiarato illegittimo il divieto di compresenza tra docente di sostegno e assistente all’autonomia e comunicazione. La sentenza ha accolto il ricorso di un’associazione che aveva contestato i tagli all’assistenza scolastica per studenti con disabilità, giudicando ingiustificati i limiti imposti e le riduzioni unilaterali motivati da ragioni di bilancio. La decisione rappresenta un precedente importante per tutta la regione.

Una sentenza storica del Tribunale di Trapani accoglie il ricorso di Anffas contro i tagli all'assistenza scolastica per gli alunni con disabilità. I giudici bocciano i limiti di compresenza con il sostegno e i tagli unilaterali dettati da ragioni di bilancio, stabilendo un precedente decisivo per tutta la Sicilia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Inclusione Scolastica: Normativa e Didattica Speciale

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