Alunni con disabilità in settimana la Camera darà l’ok al DDL che riconosce il profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione

La Camera sta esaminando il disegno di legge che riconosce il ruolo dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, dopo aver superato l’iter al Senato. Le commissioni VII e XI di Montecitorio sono ora al lavoro per approvare il testo, che riguarda gli alunni con disabilità. La discussione si svolge in settimana, con l’obiettivo di approvare il provvedimento prima della fine della sessione.

L’iter parlamentare del disegno di legge n.36 volge al termine. Dopo l’approvazione di Palazzo Madama, il testo è ora all’esame della Camera, dove le commissioni VII e XI di Montecitorio stanno valutando il provvedimento. L’obiettivo è licenziarlo entro questa settimana, per poi ottenere il sì definitivo dell’Aula. La norma, confluita in un testo unificato, prevede la trasformazione dei contratti degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione da lavoro subordinato a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito concorso. Per gli enti locali scatterebbe così la stabilizzazione di decine di migliaia di lavoratori oggi precari. “Si tratta di un passaggio importante, a cui abbiamo sempre creduto”, ha dichiarato Marcello Pacifico, presidente nazionale dell’Anief. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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