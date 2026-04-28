Assistenti autonomia e comunicazione Cgil e FLC | Troppi punti irrisolti Allarme per l’inclusione scolastica e la mancanza di risorse

Le sigle sindacali Cgil nazionale, Fp Cgil e FLC CGIL hanno partecipato a un'audizione parlamentare per discutere delle proposte di legge relative al ruolo degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione. Durante l’incontro, sono stati sollevati dubbi riguardo a diversi aspetti del provvedimento, con particolare attenzione alle questioni legate all’inclusione scolastica e alla disponibilità di risorse. I sindacati hanno evidenziato la presenza di numerosi punti ancora da definire.

Le sigle sindacali Cgil nazionale, Fp Cgil e FLC CGIL hanno espresso forti perplessità durante un'audizione parlamentare riguardante le nuove proposte di legge sul profilo dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione. In un comunicato stampa ufficiale, i sindacati spiegano che restano ancora troppi nodi irrisolti per garantire un servizio davvero efficace. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Inclusione studenti sordi, oltre 321mila euro per la formazione degli assistenti alla comunicazioneLa formazione della figura dell’Assistente all’autonomia e alla comunicazione diventa il fulcro centrale del nuovo intervento promosso... nasce il comitato nazionale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione (asacom )Gallina Giovanni (referente cittadinanzAttiva): La dignità per gli ASACOM si concretizza nel riconoscimento professionale, nella formazione, nella... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Alunni con disabilità, alla Camera arriva la legge che istituisce l'assistente per l'autonomia e la comunicazione; No a standard al ribasso per gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione!; Bandi e Avvisi; Disabilità sensoriale, la Lombardia potenzia il sostegno agli studenti: più risorse e requisiti più flessibili per gli assistenti. No a standard al ribasso per gli assistenti all’autonomia. A rischio i diritti degli studenti con disabilitàDal vicepresidente della FISH Salvatore Nocera riceviamo e volentieri pubblichiamo.La FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie) esprime forte preoccupazione e n ... tecnicadellascuola.it Assistenti all’autonomia e alla comunicazione: modificare quella Proposta di Legge«Nella parte riguardante gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione - scrive Salvatore Nocera -, quella Proposta di Legge in discussione alla Camera ... superando.it La FISH Ets chiede di emendare la proposta di legge 2771 che definisce a livello nazionale i requisiti per svolgere il ruolo di assistenti all’autonomia e alla comunicazione. «Troppi canali di accesso e standard formativi disomogenei», denuncia il presidente Vi - facebook.com facebook